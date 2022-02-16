В Ривненской области украинские военные тренировались применять беспилотники Bayraktar и противотанковые NLAW и Javelin.
Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
"Сегодня была проведена активная фаза тактических учений подразделений Вооруженных сил Украины и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений "Метель-2022", - рассказал он.
По словам главнокомандующего ВСУ, силы безопасности и обороны на практике отработали варианты асимметричных действий в условиях ведения боя в приграничной полосе, в том числе совместные действия сил сопротивления и подразделений механизированной бригады.
"Была применена боевая авиация, отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы, среди прочего - Bayraktar ТВ2, ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, современные противотанковые управляемые ракеты отечественного производства "Стугна-П", "Корсар" и предоставленные нашими партнерами NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141", - сообщил Залужный.
Он отметил, что военнослужащие продемонстрировали высокий уровень слаженности и взаимодействия.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ трезво оценивают обстановку вокруг Украины и готовы к "худшим сценариям", которые могут произойти.