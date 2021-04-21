Великобритания расширит учебно-тренировочную операцию «Orbital» для подготовки украинских военных.
Как сообщается на официальном сайте Вооруженных сил Украины, 19-20 апреля в рамках визита главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака в Великобританию состоялась встреча с начальником штаба обороны Великобритании генерал сэром Николасом Картером.
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Они обсудили вопросы развития военного сотрудничества между ВС Украины и Великобритании, в частности, достигнута договоренность о расширении учебно-тренировочной операции «Orbital» до миссии по обмену опытом и подписано соответствующее техническое соглашение. «Это создает дополнительные возможности для развития Вооруженных Сил Украины, прежде всего в подготовке Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Воздушных Сил и Сил специальных операций», - говорится в сообщении.
Картер отметил, что в рамках двустороннего военного сотрудничества военнослужащие ВС Великобритании подготовили более 20 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил Украины. «Британская сторона также возглавляет инициативу подготовки Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и поддерживает оборонную реформу в Украине», - отметил начальник штаба обороны Великобритании.
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