В рамках двустороннего военного сотрудничества военнослужащие ВС Великобритании подготовили более 20 тысяч военнослужащих ВСУ.

Великобритания расширит учебно-тренировочную операцию «Orbital» для подготовки украинских военных.

Как сообщается на официальном сайте Вооруженных сил Украины, 19-20 апреля в рамках визита главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака в Великобританию состоялась встреча с начальником штаба обороны Великобритании генерал сэром Николасом Картером.

Читайте такжеВМС Украины провели совместные украинско-румынские учения в Черном море

Они обсудили вопросы развития военного сотрудничества между ВС Украины и Великобритании, в частности, достигнута договоренность о расширении учебно-тренировочной операции «Orbital» до миссии по обмену опытом и подписано соответствующее техническое соглашение. «Это создает дополнительные возможности для развития Вооруженных Сил Украины, прежде всего в подготовке Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Воздушных Сил и Сил специальных операций», - говорится в сообщении.

Картер отметил, что в рамках двустороннего военного сотрудничества военнослужащие ВС Великобритании подготовили более 20 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил Украины. «Британская сторона также возглавляет инициативу подготовки Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и поддерживает оборонную реформу в Украине», - отметил начальник штаба обороны Великобритании.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко