Национальный банк Украины с 6 по 10 марта 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 2,40 млн долларов и продал 280,28 млн долларов.
Как сообщают в НБУ, объем продаж является минимальным с начала года.
Отрицательное сальдо интервенций составило 277,88 млн долларов. Таким образом, Нацбанк сократил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 282,84 млн долларов.
Война в Украине и ситуация с валютой
5 ноября 2022 года Нацбанк изменил валютные ограничения.
29 июля 2022 года Нацбанк запретил обменникам размещать данные о курсах валют на улицах.
С начала 2023 года НБУ купил на межбанке 61,30 млн долларов и продал 6 028,55 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 5 967,25 млн долларов.
В феврале 2023 года ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. Одной из причин было прекращение финансирования дефицита государственного бюджета из-за эмиссии гривни со стороны Нацбанка.
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