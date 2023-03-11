Нацбанк сократил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей.

Национальный банк Украины с 6 по 10 марта 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 2,40 млн долларов и продал 280,28 млн долларов.

Как сообщают в НБУ, объем продаж является минимальным с начала года.

Отрицательное сальдо интервенций составило 277,88 млн долларов. Таким образом, Нацбанк сократил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 282,84 млн долларов.

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5 ноября 2022 года Нацбанк изменил валютные ограничения.

29 июля 2022 года Нацбанк запретил обменникам размещать данные о курсах валют на улицах.

С начала 2023 года НБУ купил на межбанке 61,30 млн долларов и продал 6 028,55 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 5 967,25 млн долларов.

В феврале 2023 года ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. Одной из причин было прекращение финансирования дефицита государственного бюджета из-за эмиссии гривни со стороны Нацбанка.

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