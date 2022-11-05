Теперь тепловизоры и ряд других приборов вошли в перечень товаров, за которые волонтеры могут платить гривневыми картами за рубежом.

Национальный банк Украины смягчает некоторые валютные ограничения и отменяет бланковое рефинансирование для банков.

Как сообщил регулятор, отказ от бланкового рефинансирования банков объясняется рекордным уровнем ликвидности в банковской системе, несмотря на полномасштабную войну.

Регулятор сообщает, что теперь тепловизоры и ряд других приборов вошли в перечень товаров, за которые волонтеры могут платить гривневыми картами за рубежом. Кроме того, банки получили возможность предоставлять тендерные гарантии украинским экспортерам для поставок товаров за границу.

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Также благотворительные фонды смогут покупать валюту для оплаты импортных контрактов, даже если у них есть остатки на валютных счетах.

"Учитывая это, а также досрочное погашение кредитов рефинансирования и успешное прохождение банковским сектором испытания полномасштабной войной, бланковое рефинансирование, которое позволило в начале войны удержать стабильность финансовой системы, на сегодня утратило свою актуальность", – отметили в Нацбанке.

Также НБУ разрешил банкам открывать счета военным по удостоверениям офицера, генерала и адмирала. Кроме того, банкам и дальше доступны классические кредиты рефинансирования под обеспечение.

Война и ужесточение валютных требований:

29 июля 2022 года Нацбанк запретил обменникам размещать данные о курсах валют на улицах.

2 августа 2022 года первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила о том, что необходимость ужесточение требований к обменникам, в том числе запрет размещения курсов валют на уличных табло, вызваны их спекуляциями относительно обменного курса.

11 августа 2022 года в парламенте заявили, что планируют обязать обменники платить налог на прибыль авансом.

15 августа 2022 года Национальный банк предупредил валютные обменники о проведении внеплановых выездных проверок.

7 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, обязывающий обменники валют платить фиксированную сумму авансового взноса по налогу на прибыль предприятий (№7655).

3 ноября 2022 года Верховная Рада приняла закон, который внедряет обязательную уплату авансового взноса по налогу на прибыль за каждый обменный пункт валют.

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