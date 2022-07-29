Национальный банк Украины ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям, запретив размещать данные о курсах валют на улицах.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
С целью минимизации спекуляций и создания действительно конкурентной среды НБУ ужесточает требования к небанковским учреждениям по организации торговли наличной валютой. Информация об установленых курсах покупки и продажи иностранных валют должна предоставляться населению в стандартизированном виде в четко определенном формате - копии приказа (распоряжения) об установлении курсов покупки и продажи иностранных валют. Эта информация будет размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений", - говорится в сообщении.
Напомним, 21 июля Национальный банк повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.
По состоянию на сегодняшнее утро, курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева снизился на 35 копеек - до 40,80 грн/долл.
Относительно евро гривна ослабла на 67 копеек - до 41,50 грн/евро.
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