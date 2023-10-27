Тираж серебряной монеты составляет до 5 тысяч штук.

В День украинской письменности и языка Национальный банк Украины ввел в обращение серебряную памятную монету "Украинский язык".

Как сообщила пресс-служба НБУ, презентация памятной монеты, посвященной государственному языку Украины, состоялась в Национальном банке. После презентации команда НБУ присоединилась к написанию Всеукраинского диктанта национального единства.

"Серебряная памятная монета, которую мы вводим сегодня в обращение, отражает уникальность и феноменальность украинского языка. Именно язык в сверхсложный момент истории Украины стал фундаментом нашего единения, нашим оружием. Сегодня на украинском языке говорит дух Свободы, который поражает весь мир", - подчеркнул заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан.

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Памятная монета "Украинский язык" изготовлена из серебра, имеет номинал 10 гривень. Ее тираж - до 5 тысяч штук. Она продолжает серию "Духовные сокровища Украины".

На аверсе монеты размещена стилизованная буква "Їˮ с соловейком, символизирующая мелодичность и певучесть украинского языка, в центре буквы - малый Государственный Герб Украины; на зеркальном фоне монеты размещена текстура из контуров букв украинской азбуки, ассоциативно напоминающая гнездо (как символ дома и оберег семьи).

На реверсе монеты - стилизованная композиция, состоящая из букв украинского алфавита, в частности в композиции локальной позолотой выделены буквы Ґ, Ї, Є, І, отличающие украинский язык фонетически и графически среди других культур, которые пользуются кириллицей. Среди фактурных букв композиции выделяются также буквы У, К, Р, А, Ї, Н, И, что в сочетании со словами НАШ ЯЗЫК образуют выражение "наш язык Украины".

"Приобрести серебряную памятную монету "украинский язык" можно уже с 27 октября в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Всего через интернет-магазин будет реализовано 2500 монет, первая тысяча монет будет доступна с первого дня продажи", - сообщили в НБУ.

Кроме того, с ноября эта серебряная памятная монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами ("Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк" и "ПриватБанк") по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Памятные монеты в Украине

Как сообщал УНИАН, в октябре в Национальном банке презентовали новые памятные монеты "Защитницы", посвященные украинским женщинам, которые встали на защиту Родины.

26 сентября Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету "Страна супергероев. Спасибо энергетикам!", которая посвящена всем энергетикам Украины - "современным украинским супергероям и воинам света".

5 сентября глава НБУ Андрей Пышный и начальник Главного управления разведки генерал-майор Кирилл Буданов презентовали памятную монету "Военная разведка Украины".

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