Тираж монеты – 50 тыс. штук, номинал – 5 гривень.

Национальный банк Украины 26 сентября ввел в обращение новую памятную монету "Страна супергероев. Спасибо энергетикам!".

Как сообщила пресс-служба НБУ, монета посвящена всем энергетикам Украины – "современным украинским супергероям и воинам света".

"И в мирные времена работа украинских энергетиков важна, но во время войны – она героическая! Ежедневно и каждую ночь под вражескими обстрелами и в непогоду, несмотря на усталость и угрозы, эти обычные необычные люди делали свое дело. Поэтому, чтобы увековечить их подвиг, мы создали эту современную минималистичную монету, с закодированными символами победного света", – сказал глава Нацбанка Андрей Пышный.

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На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция, символизирующая энергетическую систему Украины. Ее образ воплощен в символическом соцветии подсолнечника, каждый лепесток которого, как фонарь, озаряет светом нашу страну.

На реверсе монеты в виде трех незыблемых и сияющих глыб изображен стилизованный трезубец, который во время вращения монеты трансформируется в букву "Е" и является первой буквой украинского слова "енергетика".

Памятная монета "Страна супергероев. Спасибо энергетикам!" изготовлена из нейзильбера, ее тираж – до 50 тысяч штук. Номинал монеты – пять гривень.

Как сообщили в НБУ, приобрести памятную монету можно с 4 октября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Всего через интернет-магазин будет реализовано 10 тысяч этих монет, все они будут доступны с первого дня продажи.

Кроме того, с октября памятная монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами ("Радабанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Таскомбанк") по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Памятные монеты в Украине

5 сентября в Нацбанке презентовали памятную монету "Военная разведка Украины". Монета, изготовленная из нейзильбера, имеет номинал 5 гривень. Ее тираж – до 75 тысяч штук.

24 августа Национальный банк Украины презентовал новые памятные монеты "Сміливість бути. UA", посвященные смелости украинской нации. Они были символически введены в обращение к 32 годовщине Независимости Украины.

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