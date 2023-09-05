Выпуск монеты приурочен ко Дню военной разведки, который Украина будет праздновать 7 сентября.

Глава Национального банка Андрей Пышный и начальник Главного управления разведки МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов презентовали памятную монету "Военная разведка Украины". Ее выпуск приурочен ко Дню военной разведки, который Украина будет праздновать 7 сентября, сообщили в НБУ.

"Успехи и достижения разведчиков обычно не являются общеизвестными, но придет время и украинский народ обязательно узнает неизвестные имена современных героев. Мы не можем сейчас поблагодарить всех разведчиков поименно, но можем почтить честь военной разведки. Эта монета - посвящение настоящей непобедимости и силе духа наших воинов", - отметил Пышный.

На аверсе новой памятной монеты размещена эмблема Главного управления разведки. На реверсе - известный лозунг военных разведчиков латиницей SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS ("Мудрый будет господствовать над звездами"). В центре композиции на фоне поверхности земного шара изображение совы, пронзающей мечом абрисы территорию страны-агрессора.

Видео дня

Памятная монета "Военная разведка Украины" имеет номинал 5 гривень, она изготовлена из нейзильбера. Тираж - до 75 тысяч штук.

Во время презентации начальник Главного управления разведки вручил Андрею Пышному отличие ГУР МО Украины - медаль "Украина - превыше всего" и благодарность коллективу НБУ.

"Убежден, эта уникальная монета станет хорошим памятным знаком о нашей победоносной борьбе против оккупантов и украсит самые изысканные коллекции нумизматов. Наибольшая ценность монеты заключается в том, что она выходит во время полномасштабного вторжения, чем символизирует господство боевого духа над опасностью", - отметил Буданов.

Отмечается, что приобрести памятную монету можно будет с 6 сентября в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Всего через интернет-магазин будет реализовано 10 тысяч памятных монет, все они будут доступны с первого дня продажи.

Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами ("Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк", "ПриватБанк") по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Памятные монеты в Украине

Как сообщал УНИАН, 24 августа, в День Независимости Украины, центральные банки Украины и Польши вместе ввели в обращение памятные монеты из общего набора "Дружба и братство - величайшее богатство". Этот украино-польский набор состоит из двух серебряных памятных монет номиналом 10 гривень и 10 злотых и посвящен партнерству наших стран.

Также 24 августа Национальный банк презентовал новые памятные монеты "Смелость быть. UA", посвященные смелости украинской нации, которые были символически введены в обращение к 32 годовщине Независимости Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: