Стоимость главной криптовалюты опустилась ниже 20 тысяч долларов за монету впервые с 25 октября.

В ночь на 8 ноября все основные криптовалюты синхронно потеряли в цене. Например, биткоин, который еще недавно торговался около $22 000, в моменте рухнул до $19 300.

По данным CoinMarketCap, по состоянию на 12:00 главная криптовалюта в мире торгуется на уровне в $19,7 тыс., за прошедшие сутки она подешевела на 5%.

Другие криптовалюты подешевели вслед за биткоином: за прошедшие сутки курс Ethereum опустился на 6%, до $1488, цена Cardano упала также на 6 процента, до 0,38 доллара, а Dogecoin, любимая криптовалюта Илона Маска, показала снижение на 12 процентов, до 0.10 доллара.

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Эксперты говорят, что некогда считавшийся "убежищем от инфляции" биткоин не смог оторваться от своей сильной корреляции с другими рисковыми активами, включая ценные бумаги технологических компаний, а инвесторы склоняются к классическим сценариям и более безопасным убежищам.

Что будет с биткоином и почему падает курс

В ноябре прошлого года биткоин торговался на уровне почти 70 тысяч и криптоинвесторы рассчитывали на то, что он покорит новые высоты в $100 или даже $200 тыс. Однако нового пика не случилось, а 2022 год ознаменовал собой крах всех основных диджитал-активов.

С начала лета 2022 биткоин торгуется в относительно узком диапазоне. За это время цена криптовалюты опускалась до $17,6 тыс. и на пике достигала $25 тыс.

Ветеран криптотрейдинга Тон Вейс, предсказавший обрушение цены биткоина в 2018 году, допускает, что падение главной криптовалюты с текущих уровней может дойти до $10-11 тысяч.

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