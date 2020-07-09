До конца года экономика Украины упадет на 5% - Минфин

В Минфине считают, что для Украины ситуация не критична.

По итогам 2020 года экономика Украины упадет не более чем на 5%.

Об этом, как сообщает пресс-служба Минфина, заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Есть основания считать, что наиболее критическую стадию кризиса мы прошли. Сейчас идет восстановление", - сказал министр.

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Марченко не видит оснований считать, что падение экономики в Украине будет больше, чем в развитых странах.

"Считаем, что 4,8% падения ВВП - реальный показатель. Этому есть несколько объяснений. Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики. Рынки нашей экспортной продукции сохранились. Речь идет о зерновых и продуктах питания. Падение цен на руду и металл - не такое сильное, как на нефть и газ", - сказал он.

По его словам, для Украины, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран.

"Считаю, мы достойно выйдем из этой сложной ситуации", - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

Вызванная стремительным распространением коронавируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж. В результате нерезиденты сократили объем покупки долговых бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина.

2 июня 2020 года Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2 миллиарда 945 миллионов 492,3 тысячи гривень.

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