Минфин отчитался, сколько миллиардов гривень и долларов одолжил на внутреннем рынке

Минфин на ОВГЗ-аукционах за январь-апрель привлек в госбюджет 34,7 млрд грн, 1,2 млрд долл. и 277 млн евро.

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа за январь-апрель 2020 года привлекло в государственный бюджет 34,7 млрд грн, 1,2 млрд долл. и 277 млн евро.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ в гривне выросла с 9,9% до 10,1%, в долларах – увеличилась с 3,1% до 3,2%, в евро – осталась на уровне 2,2%.

Также сообщается, что платежи по погашению ОВГЗ и уплате купонного дохода с начала года составили 86,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в 2019 году разместило гривневые ОВГЗ на 227,6 млрд грн, что в 3,5 раза выше показателя за 2018 год.

Объем размещения облигаций в долларах США в 2019 году составил 4,3 млрд, или на 24,5% выше показателя годом ранее, в евро - 387 млн, или ниже на 23%.