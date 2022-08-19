Министр экономики отмечает важность удержания макроэкономическую стабильность, а также поиска путей для стимулирования экономической активности.

По прогнозам Министерства экономики, из-за войны экономика Украины к концу года может упасть на 35-40%.

Об этом в эфире телемарафона сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

"По нашим подсчетам, по тем макропрогнозам, которые делает Министерство экономики, сворачивание экономики к концу года может быть на уровне 35-40%", – сказала Свириденко.

По ее словам, сейчас важно удержать экономическую и макроэкономическую стабильность, а также искать пути для стимулирования экономической активности. В частности, следует оказывать содействие предприятиям, которые работают, имеют штат, рынки сбыта, которые смогли перестроиться, чтобы они продолжали активно работать.

"Мы разрабатываем изменения в программу "5-7-9", чтобы предприятия, которые находятся в прифронтовых областях и активы которых были разрушены, имели возможность взять кредит и восстановиться. Второй запрос бизнеса - о возможности для экспортоориентированного бизнеса иметь возможность выезжать за границу... Также это релокация предприятий. Нам максимально важно сохранить уже действующий бизнес. Также дерегуляция, которая должна быть масштабной... Как правительство мы должны сделать все возможное, чтобы упростить для бизнеса его деятельность, убрать лишние процедуры и предоставить им возможность максимально свободно функционировать", - добавила Свириденко.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу НБУ, реальный ВВП Украины в этом году сократится на треть. Инфляция будет ускоряться и достигнет 31%, ее возврат к цели в 5% прогнозируется в 2025 году.

В 2023 году при условии снижения рисков безопасности ожидается возвращение экономики к росту благодаря оживлению потребительского спроса, улучшению технологических и логистических процессов, возобновлению инвестиционной деятельности, в частности благодаря перспективам евроинтеграции.

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