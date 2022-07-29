ВВП Украины сократится на треть.

К концу 2022 года инфляция будет ускоряться и достигнет 31%, ее возврат к цели 5% предполагается в 2025 году.

Об этом свидетельствует инфляционный отчет Национального банка за июль.

По данным регулятора, война привела к нарушению цепочек поставок, сокращение предложения отдельных товаров, увеличение затрат бизнеса, физического разрушения производственных мощностей и инфраструктуры, а также временной оккупации отдельных территорий.

Сохранение высоких цен на энергоносители и рекордные уровни инфляции в странах-партнерах также значительно усилили ценовое давление в Украине.

В следующем году ожидается замедление инфляции благодаря улучшению инфляционных ожиданий, налаживанию логистики и постепенному росту урожаев. Дополнительный дезинфляционный влияние окажет снижение мировой инфляции и жесткая монетарная политика НБУ.

В то же время будет сдерживать замедление инфляции Высокая стоимость энергоносителей и потребность в поэтапном приведении энергетических тарифов для населения к рыночным уровням. Учитывая последствия войны и значительный вклад от повышения административных цен, инфляция в 2023 году снизится до 20,7%, а в 2024 – до 9,4%. Ее возвращение к цели 5% предполагается в 2025 году.

"Альтернативный сценарий прогноза — в случае длительного сохранения рисков безопасности рисков экономика в 2023 году вырастет лишь на 2%, но инфляция будет снижаться из-за подавленного потребительского спроса", - отметил НБУ.

Реальный ВВП сократится на треть. В 2023 году при условии снижения рисков безопасности ожидается возвращение экономики к росту благодаря оживлению потребительского спроса, улучшению технологических и логистических процессов, возобновлению инвестиционной деятельности, в частности благодаря перспективам евроинтеграции.

В то же время значительные потери производственного и человеческого потенциала будут сдерживать восстановление экономики. В 2023 — 2024 годах ВВП будет расти темпами примерно 5 — 6% в год.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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