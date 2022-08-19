Оформление станет доступным через портал "Дия".

Кабинет министров разрешил с 1 сентября 2022 года выезд за границу на срок до 7 дней не более 10 работникам экспортно ориентированных компаний, у которых средняя заработная плата не менее 20 тысяч грн и отсутствует задолженность по налогам и сборам перед бюджетом.

Об этом в эфире телемарафона сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

"Большой запрос экспортно ориентированного бизнеса - иметь возможность выезжать за границу, и мы сегодня на Кабмине приняли решение о том, что с 1 сентября бизнес, который платит официально заработную плату, не имеет задолженности по налогам и сборам перед бюджетом, у которого средняя зарплата не менее 20 тыс. грн, то 10% штатной численности, но не более 10 человек, будут иметь возможность выезжать сроком до семи дней по заявке работодателя, и все это (оформление - УНИАН) будет происходить на портале "Дия", - сказала Свириденко.

Раньше была информация, что заграницу могут начать выпускать украинских студентов. Также Владимир Зеленский отреагировал на петицию о выезде мужчин из Украины.

Напомним, что в Украине продлили военное положение до 21 ноября 2022 года. В этот период допускается ограничение или запрет на выезд из страны определенным группам лиц.

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