При этом финансирование потребностей бюджета и пополнение международных резервов возможны благодаря масштабной финансовой помощи стран-партнеров.

В результате войны в Украине ожидается падение внутреннего валового продукта более чем на треть и существенное ускорение инфляции.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности страны.

В НБУ отметили, что во избежание неконтролируемой девальвации и оттока капитала, временно зафиксировали обменный курс и ввели валютные ограничения, поддерживая валютный рынок с интервенциями.

При этом финансирование потребностей бюджета и пополнение международных резервов возможны благодаря масштабной финансовой помощи стран-партнеров.

"Падение экономической активности будет иметь длительное негативное влияние на доходы бизнеса и населения, а следовательно и на качество кредитного портфеля банков. Это также приведет к уменьшению спроса на услуги финансового сектора", - отметили в Нацбанке.

Напомним, что согласно весеннему прогнозом Всемирного банка объем производства в Украине, вероятно, сократится на 45,1% в этом году, поскольку вторжение России привело к закрытию предприятий, сокращению экспорта и сделало экономическую деятельность на больших территориях страны.

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