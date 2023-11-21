Руслан Марцинкив отругал своих заместителей за проведение крупных тендеров и посоветовал разбивать их на меньшие.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отругал своих заместителей за проведение крупных тендеров и посоветовал разбивать их на более мелкие, чтобы они были менее заметны для общественности. Соответствующая переписка оказалась в распоряжении ресурса "Галка".

По контексту, вероятно, речь идет об ожидаемой закупке медицинской мебели, которая была проведена коммунальным некоммерческим предприятием "Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ивано-Франковского городского совета" на сумму 18,8 млн гривен.

"Прошу запретить глуповатые тендеры до 15 декабря. Объявлять на миллионные суммы! Вы как подурели, зима на носу", - пишет Марцинкив.

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Между тем, по данным с сайта Prozorro, киевское ООО "Протек солюшнз Украина" получило этот заказ без конкуренции, поскольку было единственным участником торгов.

"Стоимость различных видов мебели является завышенной на 40-90% по сравнению с ценами производителя. Только по десяти позициям переплата составила более 4,5 млн гривен", - пишет издание.

Скандалы с тендерами в Украине - последние новости

Укрзализныця по завышенной цене закупила кондиционеры у родни своих экс-чиновников. Об этом пишут "Наши деньги".

Так, филиал "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" по результатам тендера заказала Международному консорциуму "Энергосбережение" крышные кондиционеры для пассажирских вагонов на 14,82 млн грн. К этой компании прямое отношение имеют дочь экс-заместителя гендиректора "Укрзализныци" Юрия Федюшина, и сын экс-заместителя гендиректора "Укрзализныци" Анатолия Лашка.

Издание также отмечает, что в ноябре 2022 года УЗ заказывала такие кондиционеры по 1,53 млн грн, или $41 938. то есть, сейчас компания переплатила за них в долларах больше на 21%.

Также УНИАН сообщал, что в Минобороны заявили, что закупки продуктов для ВСУ пытаются сорвать. Ведомство уже обратилось в правоохранительные органы с заявлением о совершенном уголовном правонарушении.

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