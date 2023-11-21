В оборонном ведомстве утверждают: одна компания-участница тендера с 2016 года вообще не осуществляла какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, ее банковские счета были закрыты, а документы в подтверждение квалификационных критериев – отсутствуют.

Закупки продуктов для Вооруженных сил Украины пытаются сорвать. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны. Ведомство уже обратилось в правоохранительные органы с заявлением о совершенном уголовном правонарушении.

Отмечается, что 1 и 2 ноября на платформе электронных закупок Prozorro Минобороны объявило о проведении упрощенной закупки продуктов питания для украинского войска. В одной из областей был выставлен лот на закупку еды.

"Одна компания-участница, которая соревновалась за этот лот, с 2016 года вообще не осуществляла какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, ее банковские счета были закрыты, а документы в подтверждение квалификационных критериев – отсутствуют. Кроме этого, среди участников лотов, в компании были самые высокие ценовые предложения. Поэтому Министерство отклонило ценовое предложение компании на участие в торгах. В ответ компания подала в суд и заблокировала процесс определения победителей", - говорится в сообщении.

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В оборонном ведомстве считают, что такая деятельность свидетельствует о том, что компания приняла участие в торгах с целью сорвать процесс своевременного снабжения на первый квартал 2024 года.

"Закупки по питанию в Министерстве обороны - открытые. Любая компания может подать предложения, но при этом может не загрузить все необходимые подтверждающие документы. Уже после аукциона мы рассматриваем документы участников, если они не соответствуют квалификационным требованиям, такой участник отклоняется. Уже были случаи, когда отдельные компании злоупотребляли принципами открытости и прибегали к манипуляциям украинским законодательством. Однако, такие судебные иски не были успешными", - отметили в Минобороны.

Там также предупредили, что будут жестко, в рамках закона, реагировать на подобные попытки атак на публичные закупки для нужд ВСУ.

Скандалы с закупками для ВСУ

В феврале топ-чиновники Минобороны получили подозрения из-за закупок для ВСУ. В частности, офис генерального прокурора сообщил о подозрении экс-заместителю директора Департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

Хмельницкому было объявлено подозрение по факту растраты им государственных средств на сумму 107 796 050 грн и по обеспечению подразделений Вооруженных сил некачественными бронежилетами в количестве 5700 шт.

Шаповалову объявили подозрение за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения Вооруженных сил не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн.

Также УНИАН сообщал, что Государственное бюро расследований вместе с СБУ в ходе спецоперации задержали преступную группу, которая присваивала средства, выделенные на питание военных ВСУ. Махинации с продуктами питания самые распространенные, поскольку в этих случаях "проще всего "спрятать концы в воду" – продукты можно "списать", "съесть на бумаге" и тому подобное".

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