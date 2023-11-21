Сейчас компания переплатила за кондиционеры в долларах больше на 21%.

Филиал "Пассажирская компания" АО " Украинская железная дорога" по результатам тендера заказала международному консорциуму "Энергосбережение" крышные кондиционеры для пассажирских вагонов на 14,82 млн грн. К этой компании прямое отношение имеют дочь экс-заместителя гендиректора "Укрзализныци" Юрия Федюшина, и сын экс-заместителя гендиректора "Укрзализныци" Анатолия Лашко. Об этом пишут "Наши деньги".

Издание также отмечает, что в ноябре 2022 года УЗ заказывала такие кондиционеры по 1,53 млн грн, или $41 938. То есть, сейчас компания переплатила за них в долларах больше на 21%.

"В декабре 2021 года компания заказывала кондиционеры у их производителя - АО "Завод Экватор" по 1,02 млн грн, или $37 522. Это на треть дешевле в долларах по нынешней цене эквивалента другого производителя. Но сейчас "Завод Экватор" пожаловался заказчику на слишком короткий срок поставки, который прописали в документации, и не принял участие в торгах. Поэтому консорциум "Энергосбережение" получил подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел", - указывают "Наши деньги".

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Как стало известно изданию, директором Харьковского МК "Энергосбережение" является Любовь Волокита, а его участниками - харьковские ООО "МКЕ" Любови Волокиты и МЧП "Новая техника" Виктора Барского.

"Фирма "Новая техника" является соучредителем ООО "Научно-производственная фирма "Энергосбережение" вместе с Василием Щебетуном, Валентиной Дармокрик и ООО "Натан" Натальи Федюшиной и Андрея Лашко. Последние двое - это дочь экс-заместителя гендиректора "Укрзализныци" Юрия Федюшина и сын экс-заместителя гендиректора "Укрзализныци" Анатолия Лашко соответственно", - пояснили "Наші гроші".

Как известно, летом этого года Национальное антикоррупционное бюро заявило о системных фактах хищений, которые фиксируются при закупках Укрзализныци, из-за чего НАБУ даже было вынуждено создать отдельное подразделение. По словам главы ведомства, установленные убытки достигают 700 миллионов гривень.

Недавно также появилась информация, что УЗ закупила в пассажирские вагоны более 60 000 подушек у ООО "ТК-Домашний Текстиль". Сумма закупки - 10 млн грн, то есть расчетная стоимость одной подушки составляет 167 грн. В то же время, подушки аналогичного размера и характеристик можно приобрести в розницу от 100 грн. Таким образом, переплата на одном заказе составила более 60% или 6 000 000 грн.