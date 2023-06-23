Американскую валюту в "ПриватБанке" можно продать по курсу 36,75 грн/долл.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" 23 июня остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн. Как передает корреспондент УНИАН, курс евро увеличился на 35 копеек - до 41,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,75 грн/долл., евро - 40,20 грн/евро.

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Как сообщал УНИАН, в июле ситуация на наличном валютном рынке очевидно будет стабильной и прогнозируемой, наличный курс, скорее всего, будет колебаться в пределах 36,7-37,7 грн/долл., 40-41,5 грн/евро. Об этом в эксклюзивном комментарии для УНИАН сообщил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Стоит отметить, что 21 июля 2022 года Национальный банк Украины очень резко снизил официальный курс гривни - курс доллара увеличился сразу на четверть и после этого начал составлять 36,57 грн/долл.

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