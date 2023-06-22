В следующем месяце продолжится тенденция к постепенному объединению официального, банковского и розничного валютных курсов.

В июле ситуация на наличном валютном рынке очевидно будет стабильной и прогнозируемой, наличный курс, скорее всего, будет колебаться в пределах 36,7-37,7 грн/долл., 40-41,5 грн/евро. Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"В следующем месяце, по всем признакам, ситуация на наличном валютном рынке будет стабильной и прогнозируемой. В то же время на формирование курсов будет влиять ряд важных факторов", - отметил он.

По словам Лесового, среди этих факторов - политика НБУ по удержанию баланса между спросом и предложением и позиция регулятора относительно размера учетной ставки.

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"Мы предполагаем, что в июле НБУ может несколько снизить размер учетной ставки на 2-5%, что станет весомым подтверждением прочности экономики страны и откроет путь к постепенной либерализации межбанковского валютного рынка и соединения официального и курса обменных пунктов. В то же время снижение учетной ставки приведет к снижению процентов по депозитным сертификатам НБУ, что станет причиной пересмотра ставок по гривневым депозитам", - считает банкир.

Также среди факторов влияния на валютный курс Лесовой выделил дальнейшее развитие гривневых депозитных программ со сроком размещения от 9 месяцев до 1 года. По его словам, сейчас продолжается "золотое время" для вкладчиков, ведь максимальные проценты по гривневым вкладам составляют 20-21%, что с учетом инфляционного прогноза (а это 15,3-15,6% по итогам года), позволяют получить "чистую" прибыль от 3% до 6%.

Кроме этого, на курс валют будет влиять экономическая ситуация в стране и макрофинансовая помощь от стран-партнеров. В частности, недавно МВФ существенно улучшил прогноз Украины: ожидается, что к концу года рост ВВП составит до 3%.

"В целом в июле продолжится тенденция к постепенному объединению официального, банковского и розничного валютных курсов в один. Мы предполагаем,что в течение месяца межкурсовая разница сократится до 1-1, 5%. В то же время валютные пределы допустимых колебаний также изменятся. таким образом, вполне возможно, что наличный курс будет колебаться в пределах 36,7-37,7 грн/долл., 40-41, 5 грн/евро", - сказал Лесовой.

Курс валют сегодня

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июня, наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева снова остался на уровне предыдущего показателя - 37,30 грн/долл. Относительно евро курс гривны также не изменился и составил 40,90 грн/евро.

Что будет с курсом валют на следующей неделе - прогноз эксперта

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, с 26 июня по 2 июля наличный валютный рынок находиться в состоянии "относительного покоя": так, при незначительных текущих курсовых колебаниях, которые не превысят 0,5 грн, курсовые рамки будут иметь такой вид: 37-38 грн/долл. и 40-41, 5 грн/евро.

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