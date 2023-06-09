Американскую валюту в "ПриватБанке" можно продать по курсу 36,72 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" вырос на 2 копейки - до 37,22 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро увеличился на 5 копеек - до 40,25 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,72 грн/долл., евро - 39,25 грн/евро.

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Важные новости о курсе доллара - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 21 июля прошлого года Национальный банк Украины снизил официальный курс гривни сразу на 25%, и после этого он начал составлять 36,57 грн/долл.

5 июня стало известно, что аналитики Dragon Capital обновили прогноз по обменному курсу. Аналитики улучшили прогноз по курсу украинской валюты на конец текущего года до 39 грн/долл. Стоит отметить, что в предыдущем прогнозе речь шла о 43 грн/долл.

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