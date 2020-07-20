В Украине продолжает расти доллар

Доллар подорожал до 27,36 гривни, а стоимость евро выросла до 31,25

Национальный банк Украины на понедельник, 20 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,36 гривни/доллар, то есть гривня продолжает падение.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник, 20 июля, установлен на уровне 31,25 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеВ Украине подорожала валюта: свежий курс в обменниках (видео)

Курс регулятора

По состоянию на 20 регулятор установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,36 (17 июля – 27,27)

100 EUR – 31,25 (17 июля – 31,12)

Курс на 17 июля

Национальный банк Украины на пятницу, 17 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,27 гривни/доллар, то есть гривня после однодневного укрепления ослабла к доллару на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram