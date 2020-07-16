В Украине подорожала валюта: сколько стоит доллар

Доллар подорожал до 27,27 гривни, а стоимость евро выросла до 31,13 гривни.

Национальный банк Украины на пятницу, 17 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,27 гривни/доллар, то есть гривня после однодневного укрепления ослабла к доллару на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 31,13 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

100 USD США – 2727,38 (16 июля – 2711,9)

100 EUR – 3112,9 (16 июля – 3103,09)

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,29/27,32 гривни/доллар, к евро – 31,12/31,15 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 16 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,12 гривни/доллар, то есть гривня после трехдневного ослабления укрепилась к доллару на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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