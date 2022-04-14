Курс покупки наличной валюты уполномоченными учреждениями не должен быть ниже официального курса НБУ на день осуществления операции.

Национальный банк Украины с 14 апреля 2022 года разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению.

Как сообщила пресс-служба регулятора, ожидается, что возобновление продажи наличной валюты банками будет способствовать уменьшению возможностей для функционирования рынка нелегальных валютообменных операций и соответственно снижению рисков для граждан.

"В то же время для предотвращения давления на валютный рынок НБУ предусмотрел, что уполномоченное учреждение может осуществлять продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общим объемом покупки ею наличной иностранной валюты и объемом ее продажи. Такая разница будет рассчитываться, начиная с 13 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

Дополнительно Национальный банк определил особенности установления наличных курсов валют для операций уполномоченных банков с клиентами, в частности, курс продажи наличной валюты уполномоченными учреждениями может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день осуществления операции.

Курс покупки наличной валюты уполномоченными учреждениями не должен быть ниже официального курса НБУ на день осуществления операции.

В НБУ обратили внимание, что продажа безналичной валюты банками клиентам–физическим лицам и в дальнейшем запрещена.

Кроме того, с целью недопущения неконтролируемого вывода капитала за границу, Национальный банк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну. Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Из-за вторжения Национальный банк заморозил курс доллара на уровне 29,25 грн, а также курс евро до конца войны.

Также НБУ ввел в Украине серьезные ограничения на операции с валютой. В частности, покупка иностранной валюты за наличные или безналично (в т. ч. через онлайн-банкинг) была запрещена. Но можно было без ограничений продать иностранную валюту в работающих отделениях банков, операторов почтовой связи и в обменниках.

За границей можно использовать гривневые и валютные платежные карты для снятия наличных и расчетов. Ограничений на безналичные расчеты за границей нет.

Кроме того, снять с валютного счета можно валюту в валюте счета в эквиваленте 30 тыс. грн в день без комиссий (разрешена с 1 марта 2022 года), и в национальной валюте в размере 100 тыс. грн, предварительно осуществив продажу валюты со своего счета и засчитав эти средства на счет в национальной валюте (разрешено с 24 февраля 2022 года).

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