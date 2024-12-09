Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 9 декабря, снизился на 5 копеек и составляет 41,75 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не менялся и составляет 44,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник составляет 41,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня составляет 44,25 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 16 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,86 гривен за один евро, то есть гривня снизилась на 5 копеек.

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,75 грн/долл., что на 5 копеек выше показателя пятницы, а продать доллар можно за 41,71 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 12 копеек и составляет 44,35 грн/евро, курс продажи - 44,15 грн/евро.

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