Курс гривни к евро установлен на уровне 43,86 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,86 гривен за один евро, то есть гривня снизилась на 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,41/41,43 грн/долл., евро - 43,91/43,92 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 6 декабря, снизился на 10 копеек и составляет 41,80 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не менялся и составляет 44,35 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,70 грн/долл., что на 10 копеек дешевле вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,65 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 2 копейки и составляет 44,23 грн/евро, курс продажи - 44,05 грн/евро.

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