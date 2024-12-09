Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 грн, евро - 43,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 9 декабря, снизился на 9 копеек и в среднем составляет 41,80 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 44,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,70 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,75 грн/долл., что на 5 копеек выше показателя пятницы, а продать доллар можно за 41,71 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 12 копеек и составляет 44,35 грн/евро, курс продажи - 44,15 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 9 декабря, составляет 99 547,87 долл., отойдя от рекордного показателя. В гривне ее цена сегодня составила 4 136 026,45 грн.

Курс доллара - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, ослабилась: официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,86 гривен за один евро, то есть гривня снизилась на 5 копеек.

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