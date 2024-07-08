Любому новому правительству будет трудно принять сокращение бюджета, необходимое для того, чтобы Франция соответствовала бюджетным правилам ЕС.

Курс евро по отношению к доллару падает, поскольку рынки "переваривают" результаты парламентских выборов во Франции. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что европейская валюта упала на 0,3 процента по отношению к доллару США, один евро стоит 1,08 доллара.

"Мы считаем, что инвесторы, вероятно, решат, что выборы избежали худших результатов: правительства большинства "Национального объединения" и "Нового народного фронта". Но все еще не выглядит хорошо для Франции. ... Любому правительству будет трудно принять сокращение бюджета, необходимое для того, чтобы Франция соответствовала бюджетным правилам ЕС и вывела свой государственный долг на устойчивый путь", - заявил Джек Аллен-Рейнольдс, заместитель главного экономиста еврозоны Capital Economics. Видео дня

Парламентские выборы во Франции - последние новости

Как сообщал УНИАН, парламентские выборы во Франции завершены. По предварительным данным, партия Марин Ле Пен - победитель первого тура - потерпела поражение.

Предварительные результаты свидетельствуют о победе левого альянса "Новый народный фронт", который получил 180-215 мест. Президентская коалиция Эммануэля Макрона оказалась на втором месте, получив 150-180 мест.

"Национальное объединение", которым де-факто руководит Марин Ле Пен, и его союзники заняли третье место и получат около 120-150 мест. Республиканцы и различные правые партии - 60-65 мест, а различные левые партии - 10. Журналисты отмечают, что ни один из трех основных блоков не получает абсолютного большинства.

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