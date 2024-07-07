Партия Ле Пен может победить в выборах, но абсолютное большинство в парламенте – под вопросом.

В воскресенье, 7 июля, во Франции проходит второй тур выборов в парламент. Прогнозируется, что "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которое достигло исторического прогресса в первом туре, получит большинство мест в нижней палате парламента. Это может сделать ее первой ультраправой партией в правительстве со времен сотрудничества администрации Виши с нацистами во время Второй мировой войны, пишет Bloomberg.

Отмечается, что главный вопрос заключается в том, получит ли партия достаточно мест, чтобы иметь абсолютное большинство. Это откроет путь к должности премьер-министра для президента "Национального объединения" Джордана Барделлы. Также это даст Ле Пен достаточно сильные позиции в Национальной ассамблее, чтобы легко проталкивать законы и менять внутреннюю повестку дня Франции.

Президент Эммануэль Макрон назначил досрочные выборы, пытаясь укрепить поддержку после того, как его центристский альянс потерпел поражение на выборах в Европарламент. Это решение, по словам журналистов обернулось против него: ожидается, что его коалиция "Ансамбль" получит от 95 до 162 мест в 577-местном парламенте, по сравнению с 250 местами.

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За последние четыре недели безумной предвыборной кампании "Национальное объединение" смягчило некоторые из своих наиболее противоречивых предложений. Но оно все еще сосредоточено на резком сокращении миграции, отмене некоторых пенсионных реформ Макрона и отходе от правил ЕС, в частности, уменьшении взносов в бюджет блока.

Победители и проигравшие

Согласно последним социологическим исследованиям, "Национальное объединение" и его союзники были на пути к первому месту, получив от 170 до 250 из 577 мест в Национальной ассамблее. Это значительно меньше, чем 289 мест, необходимых дляабсолютного большинства. В то же время, согласно опросам, левый альянс "Новый народный фронт" получит от 140 до 198 мест, а группа Макрона – от 115 до 162.

Разделение власти

Любая партия или коалиция, которая сможет получить абсолютное большинство в 289 или более мест, будет контролировать нижнюю палату парламента. Это означает, что она сможет легко принимать законы, а правительство, поддержанное этой группой, будет защищено от угрозы вотума недоверия.

Если группа, которая получает большинство, представляет другую партию, чем президент, это приводит к определенному типу разделения власти. Это называется коабитацией (сосуществование). Президент обычно выбирает премьер-министром лидера партии, получившей большинство голосов. Но комбинация с участием "Национального объединения" впервые предусматривает привлечение партии, которая никогда раньше не руководила страной. Ожидается, что при таком сценарии президент сосредоточится на вопросах обороны и внешней политики, тогда как оппозиционный премьер-министр будет отвечать за внутренние и экономические дела.

Подвешенный парламент

Если группа получает больше всего мест, но не имеет абсолютного большинства, она может сформировать правительство меньшинства – как в нынешней ситуации с Макроном. Но это также зависит от президента, который имеет единоличное право назначать премьер-министра.

Барделла из "Национального объединения" заявил, что откажется от этой должности, если его партия и ее союзники не получат абсолютного большинства в Национальном собрании. Риск при таком сценарии заключается в том, что ни одна партия не будет иметь рычагов влияния на правительство, что приведет к правительственному параличу.

Однако явка избирателей является ключевым элементом, за которым следует следить 7 июля.

Выборы во Франции

7 июля во Франции проходит второй тур парламентских выборов. Лидер французских правых популистов Марин Ле Пен, которую называют "другом Путина", пообещала заблокировать отправку французских войск в Украину, если ее партия одержит победу на парламентских выборах.

Ранее УНИАН писал, что Франция ведет Европу к кризису. Главные опасения связаны с Францией, где в первом туре внеочередных парламентских выборов доминировала крайне правая партия "Национальное объединение". Париж может вступить в период крайней политической нестабильности и бюджетного расточительства.

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