По данным социологов, явка побила рекорд 1981 года.

Во Франции завершился второй тур парламентский выборов. По предварительным данным, партия Марин Ле Пен потерпела поражение.

Об этом пишет французская газета Le Figaro, ссылаясь на данные социологического института Ifop. Предварительные результаты свидетельствуют о победе левого альянса "Новый народный фронт", который получил 180-215 мест. Президентская коалиция Эммануэля Макрона оказалась на втором месте, получив 150-180 мест.

"Национальное объединение", которым де-факто руководит Марин Ле Пен, и его союзники заняли третье место и получат около 120-150 мест. Республиканцы и различные правые партии - 60-65 мест, а различные левые партии - 10. Журналисты отмечают, что ни один из трех основных блоков не получает абсолютного большинства.

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Выборы во Франции

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон распустил парламент после поражения на выборах в Европейский парламент.

Уже 30 июня прошел первый тур выборов, его выиграло "Национальное объединение" (33% голосов). За ним шел левый альянс "Новый народный фронт" (28%) и блок Макрона (20%).

Сегодня стало известно, что явка на втором туре выборов побила рекорд 1981 года. Напомним, что после первого тура на улицы Франции вышли недовольные возможностью победы "Национального объединения" граждане.

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