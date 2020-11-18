Курс гривни к евро укрепился до 33,36 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 19 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,13 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,36 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 19 ноября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,13 (18 ноября – 28,11);

100 EUR – 33,36 (18 ноября – 33,40).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,13/28,15 грн/долл., к евро – на уровне 33,39/33,41 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 18 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,11 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего дня.

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Автор: Екатерина Жирий