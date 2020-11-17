Курс гривни к евро ослаб до 33,40 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 18 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,11 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего дня.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,40 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 18 ноября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,11 (17 ноября – 28,11);

100 EUR – 33,40 (17 ноября – 33,24).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,13/28,15 грн/долл., к евро – на уровне 33,42/33,44 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 17 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,11 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий