Курс гривни к евро установлен на уровне 44,69 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,04 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 16 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также значительно ослабла. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 44,69 грн/евро, то есть гривня снизилась на 31 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,93/40,98 грн/долл., евро - 44,59/44,62 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 12 копеек и составляет 41,12 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,01 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 27 копеек и составляет 44,82 грн/евро (курс продажи - 44,63 грн/евро).

Курс доллара в "ПриватБанке" в пятницу, 12 июля, вырос на 15 копеек и составляет 41,15 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал сразу на 30 копеек - до 44,80 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на валютном рынке продолжается период ожидания изменений, однако, скорее всего, ближе к осени станут заметны накопленные за лето объективные основания для роста валютных курсов.

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