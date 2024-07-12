Продать доллар можно в среднем по курсу 40,70 грн, евро - 44,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 12 июля, вырос на 15 копеек и составляет 41,20 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,70 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос сразу на 28 копеек и составляет 44,83 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,10 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 12 копеек и составляет 41,12 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,01 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 27 копеек и составляет 44,82 грн/евро (курс продажи - 44,63 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,88 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 44,38 грн/евро, то есть гривна снизилась на 30 копеек.

На валютном рынке продолжается период ожидания изменений, однако, скорее всего, ближе к осени станут заметны накопленные за лето объективные основания для роста валютных курсов. Как пояснил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, прежде всего речь идет об инфляции, которая по прогнозу чиновников, во втором полугодии должна ускориться.

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