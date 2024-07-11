Изменения на валютном рынке не произойдут неожиданно, считает эксперт.

На валютном рынке продолжается период ожидания изменений, однако, скорее всего, ближе к осени станут заметны накопленные за лето объективные основания для роста валютных курсов.

Как рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, прежде всего речь идет об инфляции, которая по прогнозу чиновников, во втором полугодии должна ускориться до 5-6%, однако она не превзойдет годовые прогнозы в 8,2%.

"Причины инфляции на поверхности: рост цен в результате пересмотра тарифов на электроэнергию и сложности в работе бизнеса из-за нестабильности энергоснабжения. Также масла может подлить увеличение акцизов на топливо, хотя такое изменение уже анонсировали на сентябрь", – сказал эксперт.

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Именно поэтому, по его словам, сейчас есть достаточно оснований считать, что в течение еще некоторого времени курсовые колебания удержатся в новых коридорах, но со второй половины августа и ориентировочно до середины сентября будет происходить медленный, но необратимый рост валютных курсов, подобный апрельскому и майскому. Вполне возможно, что новые курсовые коридоры допустимых колебаний примут следующий вид: 41-42 грн/$ и 44-47 грн/€.

Однако, отметил Лесовой, пока достаточно аргументов того, что такие изменения не произойдут неожиданно: медленный рост курсовых показателей может происходить в течение достаточно длительного времени (до 2 недель), хотя система валютных изменений останется без изменений.

"Стоит заметить, что, несмотря на ожидаемые изменения на валютном рынке, Нацбанк продолжит действие режима "управляемой гибкости", оперативно корректируя соотношение между спросом и предложением через объемы валютных интервенций. Поэтому на рынке почти исключены аномальные условия: курсовая "вьюга" исключена", – сказал банкир.

На следующей неделе на валютном рынке прогнозируются следующие показатели:

коридоры валютных изменений: на межбанке 40-41 грн/$ и 43-45 грн/€, на наличном рынке 40-41,2 грн/$ и 43-46 грн/€;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке – до 0,2-0,3 грн, в банках – до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах – до 0,5 грн;

до 0,2-0,3 грн, в банках до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах до 0,5 грн; разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,05 грн за $1, до 0,1 грн за €1, в коммерческих банках до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1, в обменных пунктах до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, есть все основания полагать, что период относительного валютного затишья продлится и в течение 15-21 июля без особых и каких-то знаковых изменений. Рынок "готовится" к осеннему оживлению", – резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 4 копейки и составляет 41,00 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,92 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 7 копеек и составляет 44,55 грн/евро (курс продажи – 44,40 грн/евро).

Профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко отметил, что сейчас трудно спрогнозировать, каким будет курс гривни в конце текущего года или в 2025 году, и его будут определять рыночные факторы.

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