Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,15 грн, евро - 44,84 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 12 июля, вырос на 15 копеек и составляет 41,15 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал сразу на 30 копеек - до 44,80 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,55 грн, евро - по курсу 43,80 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня вырос на 17 копеек и составляет 41,15 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 20 копеек - до 44,84 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 12 копеек и составляет 41,12 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,01 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 27 копеек и составляет 44,82 грн/евро (курс продажи - 44,63 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,88 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 44,38 грн/евро, то есть гривна снизилась на 30 копеек.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на валютном рынке продолжается период ожидания изменений, однако, скорее всего, ближе к осени станут заметны накопленные за лето объективные основания для роста валютных курсов.

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