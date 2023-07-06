Американскую валюту можно продать по курсу 36,75 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 6 июля остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн. Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 10 копеек – до 40,90 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,75 грн/долл., евро - 40,90 грн/евро.

Что происходит с экономикой во время войны

Как сообщал УНИАН, курс доллара в Украине до конца текущей недели будет находиться в пределах диапазона 36,8 - 37,4 грн/долл., прогнозирует директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько.

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При этом на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину экономически активными являются около 11,7 млн украинцев, из которых работают ориентировочно до 9,3 млн. Еще почти 2,7 млн являются безработными.

Такие данные обнародовали эксперты Украинского института будущего (UIF) во время презентации "Прогноза экономики Украины на 2023-2024 годы". Эксперты считают, что ситуация в дальнейшем может ухудшаться. Если население продолжит эмигрировать, некому будет создавать ВВП в Украине, платить налоги, а значит – страна неспособна будет не только обслуживать бюджет, но и выполнять социальные обязательства.

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