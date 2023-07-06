Эксперты убеждены, что дефицит трудовых ресурсов приведет к повышению налогов.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину экономически активными являются около 11,7 млн украинцев, из которых работают ориентировочно до 9,3 млн. Еще почти 2,7 млн являются безработными.

Такие данные обнародовали эксперты Украинского института будущего (UIF) во время презентации "Прогноза экономики Украины на 2023-2024 годы". Эксперты считают, что ситуация в дальнейшем может ухудшаться. Если население продолжит эмигрировать, некому будет создавать ВВП в Украине, платить налоги, а значит – страна неспособна будет не только обслуживать бюджет, но и выполнять социальные обязательства.

"Дефицит трудовых ресурсов приведет к повышению налогов, потому что это естественно: если на одного работающего человека будет приходиться два неработающих, чтобы их обеспечить, придется усиливать налоговую нагрузку. Следовательно, отсюда будем иметь фискализацию экономики", - подчеркнула эксперт экономических программ UIF Яна Лаврик.

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"По нашим подсчетам, сейчас в Украине около 28,5 млн человек. Но важна не общая цифра, а структура. Из этих 28,5 миллионов у нас 16,8 миллиона это экономически неактивное население – пенсионеры, дети. Экономически активными являются где-то 11,7 миллиона, но работают реально из них только ориентировочно 9-9,3 миллиона. Если от этой цифры отнять еще бюджетников, то остается 6-7 миллионов человек, которые, по сути, являются той "упряжкой", которая везет на себе всю экономику", - рассказала эксперт.

Экономика Украины во время войны

За год российского вторжения ВВП Украины сократился на 30,4%.

11 февраля 2023 года Moody's дал неутешительный прогноз по войне и ее влиянию на экономику Украины.

Согласно прогнозу НБУ, в 2024 году реальный ВВП Украины вырастет на 4,1%, а в 2025 году экономический рост ускорится до 6,4%.

29 марта 2023 года Нацбанк сообщил о том, что прогноз роста экономики на 2023 год может быть улучшен.

Экономика Украины сможет вернуться на довоенный уровень через два года после окончания российского вторжения. Такое мнение озвучил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

По словам Устенко, прямые убытки Украины от российской агрессии оцениваются в 750 млрд долларов.

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