Ожидается "умеренная коррекция курса", отметила банкир.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели (до 9 июля) будет находиться в пределах диапазона 36,8 - 37,4 грн/долл., прогнозирует директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, передает 24 канал.

"На этой неделе следует ожидать умеренной коррекции курса в сторону снижения стоимости доллара. Завершение периода выплат зарплат должно снизить спрос на валюту со стороны населения", - отметила она.

По ее словам, усиление тревоги в обществе, скорее всего, будет сдерживать темпы этой коррекции и психологический уровень 37 гривень: "Приближение к нему я ожидала в первой половине июля, пока будет недостижимым".

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Банкир также напомнила, что на прошлой неделе на валютном рынке предпринимались попытки поднять стоимость доллара - это хотели сделать, воспользовавшись периодом выплат зарплат в надежде на существенное оживление спроса на иностранную валюту со стороны населения:

"Но фактический спрос не был достаточно высоким, чтобы удержать тренд по росту курса".

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 3 и 4 июля

Как писал УНИАН, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 3 июля остался на уровне предыдущего показателя - 37,40 грн/долл. Относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 41,10 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 4 июля остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн. Курс евро остался на уровне предыдущего дня - 41,10 грн/евро.