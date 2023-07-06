Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 6 июля, укрепился на 5 копеек – до 37,35 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился также на 5 копеек и составляет 41,00 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,75 грн за долл., евро - 40,30 грн за евро.
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Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца текущей недели будет находиться в диапазоне 36,8 - 37,4 грн/долл. По ее мнению, на этой неделе стоит ожидать умеренной коррекции курса в сторону снижения стоимости доллара.
Финансовый аналитик Алексей Кущ прогнозирует, что после победы Украины над Россией, при достаточном объеме средств на восстановление от международных партнеров, будет наблюдаться серьезный приток валюты в страну и гривня начнет укрепляться. По словам эксперта, если западные партнеры будут давать Украине средства исключительно на покрытие внутренних бюджетных дефицитов, существенного укрепления гривни не будет.