Продать доллар в среднем можно по курсу 36,75 грн, евро – 40,30 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 6 июля, укрепился на 5 копеек – до 37,35 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился также на 5 копеек и составляет 41,00 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,75 грн за долл., евро - 40,30 грн за евро.

Что происходит с курсом во время войны

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца текущей недели будет находиться в диапазоне 36,8 - 37,4 грн/долл. По ее мнению, на этой неделе стоит ожидать умеренной коррекции курса в сторону снижения стоимости доллара.

Видео дня

Финансовый аналитик Алексей Кущ прогнозирует, что после победы Украины над Россией, при достаточном объеме средств на восстановление от международных партнеров, будет наблюдаться серьезный приток валюты в страну и гривня начнет укрепляться. По словам эксперта, если западные партнеры будут давать Украине средства исключительно на покрытие внутренних бюджетных дефицитов, существенного укрепления гривни не будет.

Вас также могут заинтересовать новости: