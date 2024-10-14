Отмечается, что украинцам можно ожидать достаточно стабильную ситуацию на валютном рынке.

Эксперты считают, что на этой неделе не стоит ожидать существенных колебаний курса валют в Украине. Банкир Тарас Лесовой отметил, что Национальный банк Украины минимизирует резкие курсовые колебания.

В комментарии УНИАН он отметил, что в недельном измерении курсовой коридор будет оставаться "на месте". Так, на межбанке ожидается, что американская валюта будет в пределах 41,1 - 41,7 гривни за доллар, а на наличном рынке - 41,2 - 41,9 гривни за доллар.

При этом не исключено медленное повышение курса валюты, поэтому купить 100 долларов может быть выгоднее на этой неделе, чем на следующей.

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Таким образом, стоимость 100 долларов на этой неделе будет колебаться на наличном рынке в пределах 4 120 – 4 190 гривень.

Курс валют 14 октября - последние новости

НБУ установил на 14 октября официальный курс доллара на уровне 41,19 гривни за доллар, таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

При этом наличный курс доллара в банках 14 октября остался на прежнем уровне - 41,50 гривни за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 гривни за доллар.

Кроме того, курс доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 гривни за доллар.

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