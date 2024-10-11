Курс гривни к евро установлен на уровне 45,02 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 14 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,02 грн/евро, то есть гривня выросла на 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,19/41,21 грн/долл., евро - 45,03/45,03 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 11 октября, остался на прежнем уровне - 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,65 грн, продать евро можно по курсу 45,00 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 11 октября, остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 10 копеек и составляет 45,60 грн за евро.

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