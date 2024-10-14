Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,46 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 14 октября, остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 45,60 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 грн, евро - по курсу 44,60 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также неизменен - 45,46 грн.

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В валютных обменниках Киева курс доллара сегодня утром вырос на 4 копейки и составляет 41,47 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,40 грн. Курс наличного евро в обменниках вырос на 5 копеек и составляет 45,60 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты установлен на уровне 45,43 грн/евро.

В свою очередь НБУ установил 14 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс Нацбанка по евро на понедельник установлен на уровне 45,02 грн/евро, то есть гривна выросла на 3 копейки.

Следует отметить, что банкир Сергей Фурса считает, что курс доллара и евро до конца осени останутся без изменений. По его мнению, если будут колебания валюты, то незначительные и малозаметные.

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