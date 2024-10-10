На наличном рынке ожидаются колебания курса в рамках 41,2-41,9 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро.

Середина октября запомнится достаточно спокойным и достаточно прогнозируемым состоянием валютного рынка. Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, с одной стороны, ежедневная динамика изменений сохранится, причем курсовые показатели вероятно будут незначительно расти, а затем снижаться.

"В недельном измерении курсовой коридор будет оставаться "на месте": на межбанке 41,1-41,7 грн/долл. и 45-47 грн/евро, а на наличном рынке 41,2-41,9 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро. То есть ситуация прошлых 2 недель повторится: курсовые изменения, вопреки новому "закруту" инфляции будут достаточно снисходительными, мягкими и неугрожающими для общего баланса между спросом и предложением", - сказал эксперт.

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Лесовой отметил, что, как и неделей ранее, Нацбанк будет внимательно отслеживать настроения покупателей, при необходимости оперативно реагируя на рост спроса. Однако он предположил, что объем валютных интервенций не претерпит существенных изменений: в течение нескольких недель они составляют 150-180 миллионов долларов в день, что является вполне приемлемым.

В целом характеристики валютного рынка 14-20 октября, по прогнозу банкира, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,1-41,7 грн/долл. и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,9 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,2-0,3 грн, в банках - до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах - до 0,5 грн;

разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,05 грн за доллар, до 0,1 грн за евро, в коммерческих банках до 0,5-0,6 грн на доллар, до 0,8-1 грн на евро, в обменных пунктах до 0,6-1 грн на доллар, до 1-1,3 грн на евро;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, следующая неделя - это сохранение относительного баланса между покупателями и продавцами, относительно стабильные курсовые изменения в духе режима "управляемой гибкости" под наблюдением регулятора. Ведь сейчас крайне важно держать в балансе спрос и предложение, ведь такой баланс отчасти может стать предохранителем к росту курсовых показателей", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на пятницу, 11 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Курс доллара в "ПриватБанке" 10 октября остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 грн за доллар, а курс евро снизился на 5 копеек и составляет 45,70 грн за евро.

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