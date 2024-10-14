Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, евро - 45 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 14 октября, остался на прежнем уровне - 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 8 копеек и составляет 45,57 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,00 грн за евро.

Какой курс валют в Киеве на сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром вырос на 4 копейки и составляет 41,47 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,40 грн). Курс наличного евро в обменниках вырос на 5 копеек и составляет 45,60 грн/евро (курс продажи - 45,43 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 14 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,02 грн/евро, то есть гривна выросла на 3 копейки.

По словам инвестиционного банкира Сергея Фурсы, курс доллара и евро до конца осени останутся без изменений. По его словам, если будут колебания валюты, то незначительные и малозаметные. При этом эксперт считает, что не стоит переживать, что курс доллара превысит отметку в 42 гривны в этом году.

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