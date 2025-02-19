Продать доллар можно в среднем по курсу 41,40 грн, евро - 43,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 19 февраля, вырос на 2 копейки и в среднем составляет 41,95 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 43,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,30 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром подорожал до 41,75 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 41,75 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,90 грн/евро, курс продажи - 43,70 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 19 февраля, составляет 95 652 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 985 250 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 19 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,57 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку. Официальный курс евро установлен на уровне 43,47 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 5 копеек.

При этом аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,30 до 42,20 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,40 до 42,10 грн/долл.

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