Поведение мирового и украинского валютного рынков будет зависеть от эмоциональных реакций рынков на действия и месседжи Трампа и его команды, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,30 до 42,20 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,40 до 42,10 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

А курс евро, по его прогнозу, в банках будет колебаться в пределах коридора покупки и продаж от 42,80 до 44,25 грн/евро, а обменниках - от 42,90 до 44,15 грн/евро.

"Широкий разброс котировок покупки и продажи на наличном рынке по евровалюте в сочетании с периодическим повышением волатильности по курсу доллара и евро на межбанке будут характерной чертой этой недели", - отметил эксперт.

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Он также добавил, что в целом поведение мирового и украинского валютного рынков, как и раньше, будет зависеть не только от чисто экономических и геополитических факторов, но и от эмоциональных реакций рынков на действия и месседжи президента США Дональда Трампа и его команды:

"Это может вызвать повышенную волатильность на мировых площадках. И как следствие - дополнительные колебания на нашем межбанке и наличном валютном рынке. Поэтому основная нагрузка по сглаживанию скачков курса как на торгах, так опосредованно и на наличном рынке, снова ляжет на Нацбанк".

По его словам, котировки доллара на межбанке 17-21 февраля будут находиться в пределах коридора от 41,50 до 41,85 грн, тогда в этом случае курс евро на торгах будет колебаться от 42,95 до 44,15 грн.

Курс доллара в Украине 19 февраля

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 19 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,57 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку.

А официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,47 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 5 копеек.

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