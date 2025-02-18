Курс гривни к евро установлен на уровне 43,47 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 19 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,57 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку.

Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,47 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,60/41,63 грн/долл., а евро - 43,51/43,52 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня снизился до 41,65 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 41,65 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,80 грн/евро, при этом курс продажи - 43,60 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 18 февраля снизился на 9 копеек и составляет 41,79 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 43,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,19 гривни, а евро - по курсу 42,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, который сделал прогноз по курсу до 23 февраля. По его мнению, на следующей неделе курсовые колебания на валютном рынке могут быть незначительными и достаточно скудными.

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