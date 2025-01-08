Продать доллар можно в среднем по курсу 42,15 грн, евро - 43,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 8 января, вырос на 5 копеек и в среднем составляет 42,75 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 13 копеек и составляет 44,48 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,80 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,75 грн/долл., а продать доллар можно за 42,70 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,50 грн/евро, курс продажи - 44,22 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 8 января, составляет 95 620,18 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 067 868,88 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 8 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,23 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар в очередной раз обновил исторический максимум.

Ранее УНИАН писал, что 2025 год начался с роста курса доллара к гривне, а повышение налогов съедает часть прибыли от вкладов, и что экономисты советуют делать украинцам со сбережениями в нынешней ситуации - продавать или покупать валюту.

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