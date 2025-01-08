Андрей Забловский обратил внимание на то, что доллар дорожает по отношению к гривне, а евро дешевеет.

2025 год начался с роста курса доллара к гривне, а повышение налогов съедает часть прибыли от вкладов. Эксперты дали украинцам советы, покупать или продавать валюту, а также на чем лучше зарабатывать.

Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН отметил, что в этом году проценты по вкладам ниже, 11-11,5% годовых для депозитов сроком на три месяца, а налог на прибыль больше. При этом он считает, что в первые три месяца 2025 года курс доллара не превысит 43,5 гривни, что в пределах 2%.

"Очевидно, что даже депозиты, не говоря об ОВГЗ, дадут за три месяца больше прибыли, чем покупка сейчас валюты", - отметил эксперт.

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При этом экономист Андрей Забловский обратил внимание на то, что доллар дорожает по отношению к гривне, а евро дешевеет. По его словам, евро может упасть, но паритета пока не стоит ждать, поэтому евро сейчас выгодно покупать, но не для получения прибыли, а для расчетов в странах ЕС.

В свою очередь финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что украинцы при нынешнем высоком курсе продолжат покупать валюту.

В то же время эксперты не рекомендуют продавать валюту без крайней необходимости.

Курс доллара в Украине - прогноз главы НБУ

Руководитель Национального банка Украины Андрей Пышный отметил, что в 2025 году курс гривни будет оставаться в целом стабильным, хотя дефицит иностранной валюты в финансовой системе остается существенным.

Он отказался спрогнозировать валютный курс на 2025-й год, потому что "НБУ не дает прогнозов по курсу", и отметил, что заложенный в государственном бюджете курс в 45 гривень за доллар "не является для Национального банка целью и никогда не был".

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